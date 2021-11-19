Медведев высказался о трёх победах в группе на Итоговом турнире АТР

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев подвёл итоги своих выступлений в групповом раунде на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«Считаю, во всех трёх матчах я очень хорошо подавал. Сегодня соперник впервые сделал брейк. Я сделал много эйсов, первая подача шла. Когда ты выигрываешь все три матча, тебе нравится всё. Но здесь быстрый корт, и подача по-настоящему важна», — цитирует Медведева пресс-служба ATP.

25-летний россиянин вышел в плей-офф из красной группы с первого места. В прошлых матчах россиянин обыграл немца Александра Зверева, поляка Хуберта Хуркача и итальянца Янника Синнера.

Ранее сообщалось, что Медведев выиграл восьмой матч подряд на Итоговых турнирах ATP.