Серена Уильямс заняла худшее место в рейтинге WTA с 2006 года
- AP
В июне 2021 года американка снялась с турнира Уимблдон из-за травмы. Уильямс получила повреждение во время матча первого круга с Александрой Саснович из Белоруссии. После этого она больше не выходила на корт.
Серена Уильямс является семикратным победителем Открытого чемпионата Австралии, трижды выигрывала «Ролан Гаррос» и семь раз Уимблдон. Также в её карьере насчитывается семь побед на US Open.
Ранее сообщалось, что Серена Уильямс прокомментировала пропажу китайской теннисистки Пэн Шуай.