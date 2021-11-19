Серена Уильямс заняла худшее место в рейтинге WTA с 2006 года

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23-кратная обладательница Большого шлема в женском одиночном разряде Серена Уильямс по итогам сезона-2021 заняла 41-е место в рейтинге Женской ассоциации тенниса (WTA).
Серена Уильямс заняла худшее место в рейтинге WTA с 2006 года
  • AP

В июне 2021 года американка снялась с турнира Уимблдон из-за травмы. Уильямс получила повреждение во время матча первого круга с Александрой Саснович из Белоруссии. После этого она больше не выходила на корт.

Серена Уильямс является семикратным победителем Открытого чемпионата Австралии, трижды выигрывала «Ролан Гаррос» и семь раз Уимблдон. Также в её карьере насчитывается семь побед на US Open.

Ранее сообщалось, что Серена Уильямс прокомментировала пропажу китайской теннисистки Пэн Шуай.

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