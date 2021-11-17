Битва за лидерство: Медведев победил Зверева и досрочно вышел в полуфинал Итогового турнира ATP
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- © Guglielmo Mangiapane
Лёгкий старт
В статистике противостояния Даниила Медведева и Александра Зверева перед встречей в Турине значилось равенство — оба одержали по пять побед. Несмотря на это, фаворитом считался именно россиянин. И дело не только в том, что он подошёл к очередной игре в ранге второй ракетки мира и в статусе действующего победителя Итогового турнира ATP прошлого года. Просто последние четыре очных матча остались за ним. До того спортсмены встретились на «Мастерсе» в Париже в начале ноября, и уроженец Москвы без проблем справился с немцем в полуфинале — 6:2, 6:2.
На этот раз относительно лёгким для Медведева получился только первый сет. Даниил с ходу взял подачу соперника и повёл с комфортным преимуществом — 3:0. Забегая вперёд, отметим: этот брейк оказался единственным в матче и в дальнейшем оппоненты подобных ошибок себе не позволяли. Более того, начиная с пятого гейма ни один из соперников не сумел набрать хотя бы два очка на подаче визави.
В целом Зверев в первой партии долго не мог нащупать свою игру и действовал слишком пассивно, ввязываясь в затяжные перестрелки на задней линии. Такую манеру сложно назвать подходящей в противостоянии с Медведевым, да ещё и на быстром корте.
Заступ на тай-брейке
Во втором сете Даниил продолжал уверенно удерживать собственную подачу, а Александр порой оказывался близок к тому, чтобы вновь отдать россиянину преимущество на старте. Немец дважды с огромным трудом помешал оппоненту сделать брейк, совершив камбэки на балансах. Второй ракетке планеты всё давалось куда легче, и он сразу три гейма взял «под ноль».
Но ближе ко второй половине партии Зверев наконец разыгрался, и в итоге дело дошло до тай-брейка. Ключевой момент произошёл в самом его начале. Судья определил заступ у россиянина на второй подаче при счёте 1:1. Даниил в ответ иронично поднял большой палец вверх. Однако повтор продемонстрировал правильность решения арбитра: спортсмен действительно допустил заступ, хотя он и оказался минимальным. Неудивительно, что с трибун в его адрес тут же понёсся гул. Даниил показал большой палец вниз, а затем покрутил пальцем у виска.
The lows 👎— Tennis TV (@TennisTV) November 16, 2021
and highs 👍
All's well that ends well for @DaniilMedwed...#NittoATPFinalspic.twitter.com/w1iiaVUlhy
Похожий конфликт с фанатами случился у Медведева в четвертьфинале парижского «Мастерса», когда он противостоял местному теннисисту Юго Гастону. После очередного мощного свиста в свой адрес Даниил продемонстрировал недовольным зрителям «слоника», повернувшись к толпе и вальяжно вывернув оба кармана шорт.
Нынешняя ситуация немного вывела россиянина из равновесия, и этим шансом сполна воспользовался Зверев. Александр сделал два эйса и повёл со счётом 4:1, обеспечив решающий задел для победы в сете. При этом на протяжении большей его части предпочтительнее выглядел именно россиянин.
Седьмая победа подряд
В решающей партии качество подачи вновь вышло на первый план. И лучше в данном компоненте выглядел немец, который по итогам матча превзошёл Медведева по количеству эйсов — 18:14, а также качеству первой подачи. На этот раз Зверев оказался ближе к брейку, но Даниил включался в нужный момент, не позволив сопернику выйти вперёд.
В результате судьба противостояния тоже решилась на тай-брейке, причём Александру опять удалось совершить важный рывок — 3:1. Медведев быстро собрался и взял четыре очка подряд. Таким образом, уже он повёл с преимуществом в два балла — 6:4. Матчбол Даниилу удалось реализовать лишь с третьей попытки, однако он всё-таки добился своего.
Россиянин остался настолько доволен победой, что признался: будет долго вспоминать эту встречу. После матча он написал на камере: «Не зажало, но руки трясутся».
Победа над Зверевым позволила россиянину стать единоличным лидером красной группы и досрочно выйти в полуфинал. С учётом прошлогодних результатов это уже седьмая победа подряд для Даниила на Итоговом турнире ATP. В заключительном матче группового этапа ему предстоит встретиться с итальянцем Янником Синнером, который заменил травмированного соотечественника Маттео Берреттини.