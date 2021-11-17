Битва за лидерство: Медведев победил Зверева и досрочно вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

Даниил Медведев одержал победу в трёх сетах над Александром Зверевым во втором туре группового этапа Итогового турнира ATP и досрочно вышел в полуфинал. Матч в Турине запомнился бескомпромиссной борьбой и двумя тай-брейками, во время одного из которых российскому теннисисту зафиксировали заступ при подаче и отобрали очко. В решающем гейме Медведев уступал со счётом 2:4, но сумел сломить сопротивление соперника.

Лёгкий старт

В статистике противостояния Даниила Медведева и Александра Зверева перед встречей в Турине значилось равенство — оба одержали по пять побед. Несмотря на это, фаворитом считался именно россиянин. И дело не только в том, что он подошёл к очередной игре в ранге второй ракетки мира и в статусе действующего победителя Итогового турнира ATP прошлого года. Просто последние четыре очных матча остались за ним. До того спортсмены встретились на «Мастерсе» в Париже в начале ноября, и уроженец Москвы без проблем справился с немцем в полуфинале — 6:2, 6:2.

На этот раз относительно лёгким для Медведева получился только первый сет. Даниил с ходу взял подачу соперника и повёл с комфортным преимуществом — 3:0. Забегая вперёд, отметим: этот брейк оказался единственным в матче и в дальнейшем оппоненты подобных ошибок себе не позволяли. Более того, начиная с пятого гейма ни один из соперников не сумел набрать хотя бы два очка на подаче визави.

В целом Зверев в первой партии долго не мог нащупать свою игру и действовал слишком пассивно, ввязываясь в затяжные перестрелки на задней линии. Такую манеру сложно назвать подходящей в противостоянии с Медведевым, да ещё и на быстром корте.

Заступ на тай-брейке

Во втором сете Даниил продолжал уверенно удерживать собственную подачу, а Александр порой оказывался близок к тому, чтобы вновь отдать россиянину преимущество на старте. Немец дважды с огромным трудом помешал оппоненту сделать брейк, совершив камбэки на балансах. Второй ракетке планеты всё давалось куда легче, и он сразу три гейма взял «под ноль».

Но ближе ко второй половине партии Зверев наконец разыгрался, и в итоге дело дошло до тай-брейка. Ключевой момент произошёл в самом его начале. Судья определил заступ у россиянина на второй подаче при счёте 1:1. Даниил в ответ иронично поднял большой палец вверх. Однако повтор продемонстрировал правильность решения арбитра: спортсмен действительно допустил заступ, хотя он и оказался минимальным. Неудивительно, что с трибун в его адрес тут же понёсся гул. Даниил показал большой палец вниз, а затем покрутил пальцем у виска.

The lows 👎

and highs 👍



All's well that ends well for @DaniilMedwed...#NittoATPFinalspic.twitter.com/w1iiaVUlhy — Tennis TV (@TennisTV) November 16, 2021

Похожий конфликт с фанатами случился у Медведева в четвертьфинале парижского «Мастерса», когда он противостоял местному теннисисту Юго Гастону. После очередного мощного свиста в свой адрес Даниил продемонстрировал недовольным зрителям «слоника», повернувшись к толпе и вальяжно вывернув оба кармана шорт.

Нынешняя ситуация немного вывела россиянина из равновесия, и этим шансом сполна воспользовался Зверев. Александр сделал два эйса и повёл со счётом 4:1, обеспечив решающий задел для победы в сете. При этом на протяжении большей его части предпочтительнее выглядел именно россиянин.

Седьмая победа подряд

В решающей партии качество подачи вновь вышло на первый план. И лучше в данном компоненте выглядел немец, который по итогам матча превзошёл Медведева по количеству эйсов — 18:14, а также качеству первой подачи. На этот раз Зверев оказался ближе к брейку, но Даниил включался в нужный момент, не позволив сопернику выйти вперёд.

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В результате судьба противостояния тоже решилась на тай-брейке, причём Александру опять удалось совершить важный рывок — 3:1. Медведев быстро собрался и взял четыре очка подряд. Таким образом, уже он повёл с преимуществом в два балла — 6:4. Матчбол Даниилу удалось реализовать лишь с третьей попытки, однако он всё-таки добился своего.

Россиянин остался настолько доволен победой, что признался: будет долго вспоминать эту встречу. После матча он написал на камере: «Не зажало, но руки трясутся».

Победа над Зверевым позволила россиянину стать единоличным лидером красной группы и досрочно выйти в полуфинал. С учётом прошлогодних результатов это уже седьмая победа подряд для Даниила на Итоговом турнире ATP. В заключительном матче группового этапа ему предстоит встретиться с итальянцем Янником Синнером, который заменил травмированного соотечественника Маттео Берреттини.