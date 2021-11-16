Медведев — о победе над Зверевым: я смог перехватить инициативу

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Россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу над Александром Зверевым из Германии в матче второго тура Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Турине.
Медведев — о победе над Зверевым: я смог перехватить инициативу
  • Reuters

«Конечно, эта игра останется в моей памяти. Зверев вёл на решающем тай-брейке, однако я смог перехватить инициативу. Я пытался сыграть агрессивно, но это не сработало. К счастью, мне всё же удалось одержать победу», — приводит слова Медведева сайт ATP.

По словам Медведева, он пытался показать свой максимум в матче со Зверевым.

Напомним, что Медведев в матче красной группы обыграл представителя ФРГ со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6). Таким образом, российский теннисист продлил победную серию на турнире до семи матчей.

В первом туре 25-летний москвич нанёс поражение Хуберту Хуркачау из Польши. Россиянин после двух побед досрочно вышел в полуфинал турнира. В следующем туре он встретится с итальянцем Янником Синнером.

Медведев является действующим чемпионом Итогового турнира ATP.

Ранее сообщалось, что Медведев оставил необычное послание на камере после победы над Зверевым на турнире в Турине.

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