Медведев высказался о победе над Зверевым на Итоговом турнире АТР

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над немцем Александром Зверевым на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«Это один из тех матчей, которые я буду вспоминать. Когда ты выигрываешь на тай-брейке со счётом 8:6 — это не просто так. Когда ты ведёшь 6:4 на решающем тай-брейке, у тебя два матчбола, а потом ты их теряешь — меня это зажало в какой-то момент. Это был потрясающий матч. Поединок получился очень сложным. Вообще, четыре последних моих матча на этом турнире — и с Рафой в полуфинале, и с Домиником в финале, и, на самом деле, с Хубертом в первом туре — были очень трудными. Я уступил ему один сет, но я рад, что все мои последние матчи на этом турнире складываются так удачно», — сказал Медведев.

Ранее Медведев победил Зверева на Итоговом турнире АТР.