Медведев досрочно вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

Короткая ссылка
Российский теннисист Даниил Медведев досрочно вышел в полуфинал Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Медведев досрочно вышел в полуфинал Итогового турнира ATP
  • © AP Photo/Luca Bruno

Россиянин выиграл два первых матча. В стартовой встрече Медведев обыграл Хуберта Хуркача из Польши со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4. Во втором матче он победил немца Александра Зверева со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6).

В следующем туре Медведев встретится с итальянцем Янником Синнером, который заменил своего соотечественника Маттео Берреттини, получившего травму.

Ранее Медведев высказался о победе над Зверевым на Итоговом турнире АТР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить