Медведев досрочно вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

Российский теннисист Даниил Медведев досрочно вышел в полуфинал Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Россиянин выиграл два первых матча. В стартовой встрече Медведев обыграл Хуберта Хуркача из Польши со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4. Во втором матче он победил немца Александра Зверева со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6).

В следующем туре Медведев встретится с итальянцем Янником Синнером, который заменил своего соотечественника Маттео Берреттини, получившего травму.

Ранее Медведев высказался о победе над Зверевым на Итоговом турнире АТР.