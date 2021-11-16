Медведев досрочно вышел в полуфинал Итогового турнира ATP
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Россиянин выиграл два первых матча. В стартовой встрече Медведев обыграл Хуберта Хуркача из Польши со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4. Во втором матче он победил немца Александра Зверева со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6).
В следующем туре Медведев встретится с итальянцем Янником Синнером, который заменил своего соотечественника Маттео Берреттини, получившего травму.
Ранее Медведев высказался о победе над Зверевым на Итоговом турнире АТР.