Тарпищев объяснил поражение Рублёва от Рууда на Итоговом турнире ATP
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«Рублёву не хватает свежести, есть психологическая усталость. Последние матчи первую половину он играл лучше второй. Конец сезона, логично. Сказываются запредельные нагрузки», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».
По мнению Тарпищева, в поражении Рублёва нет никакой трагедии, поскольку 24-летний российский теннисист уже закрепился в первой пятёрке рейтинга ATP.
Рублёв проиграл Рууду в матче третьего тура Зелёной группы со счётом 2:6, 7:5, 7:6. В случае победы теннисист из Москвы пробился бы в полуфинал турнира.
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