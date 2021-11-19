Тарпищев объяснил поражение Рублёва от Рууда на Итоговом турнире ATP 

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Андрея Рублёва от Каспера Рууда из Норвегии в матче Итогового турнира ATP в Турине.

«Рублёву не хватает свежести, есть психологическая усталость. Последние матчи первую половину он играл лучше второй. Конец сезона, логично. Сказываются запредельные нагрузки», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

По мнению Тарпищева, в поражении Рублёва нет никакой трагедии, поскольку 24-летний российский теннисист уже закрепился в первой пятёрке рейтинга ATP.

Рублёв проиграл Рууду в матче третьего тура Зелёной группы со счётом 2:6, 7:5, 7:6. В случае победы теннисист из Москвы пробился бы в полуфинал турнира.

Ранее Евгений Кафельников заявил, что у Даниила Медведева есть шанс повторить прошлогодний успех.