Тарпищев: Медведев действительно на сегодня второй теннисист в мире

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выход Даниила Медведева в финал Итогового турнира ATP в Турине.

«Класс игры у Даниила есть, мы опять это увидели в матче с норвежцем. Медведев действительно на сегодня второй теннисист в мире», — цитирует Тарпищева РИА Новости.

Тарпищев признался, что делать прогноз на финальный матч сейчас довольно трудно, поскольку у всех теннисистов накопилась усталость после тяжёлого сезона.

«И Рууд с Медведевым играли сегодня тяжело. Это было не вдохновение, а работа. Хорошо, что у Даниила побольше времени на отдых, чем у Джоковича и Зверева», — добавил он.

Медведев победил норвежца Каспера Рууда в полуфинале турнира в Турине. Игра завершилась со счётом 6:4, 6:2.

Теперь 25-летний москвич в финале сыграет с победителем противостояния серба Новака Джоковича и Александра Зверева из Германии.

Призовой фонд турнира составляет $7,2 млн.

Ранее Тарпищев отреагировал на получение вакцины для участия в Australian Open.