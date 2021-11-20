Тарпищев: Медведев действительно на сегодня второй теннисист в мире

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выход Даниила Медведева в финал Итогового турнира ATP в Турине.
Тарпищев: Медведев действительно на сегодня второй теннисист в мире
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Класс игры у Даниила есть, мы опять это увидели в матче с норвежцем. Медведев действительно на сегодня второй теннисист в мире», — цитирует Тарпищева РИА Новости.

Тарпищев признался, что делать прогноз на финальный матч сейчас довольно трудно, поскольку у всех теннисистов накопилась усталость после тяжёлого сезона.

«И Рууд с Медведевым играли сегодня тяжело. Это было не вдохновение, а работа. Хорошо, что у Даниила побольше времени на отдых, чем у Джоковича и Зверева», — добавил он.

Медведев победил норвежца Каспера Рууда в полуфинале турнира в Турине. Игра завершилась со счётом 6:4, 6:2.

Теперь 25-летний москвич в финале сыграет с победителем противостояния серба Новака Джоковича и Александра Зверева из Германии.

Призовой фонд турнира составляет $7,2 млн.

Ранее Тарпищев отреагировал на получение вакцины для участия в Australian Open.

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