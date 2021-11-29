Сборная России по теннису одолела Испанию и выиграла группу A в Кубке Дэвиса

Российские теннисисты Андрей Рублёв и Аслан Карацев одержали победу над испанцами Марселем Гранольерсом и Фелисьяно Лопесом в матче группового этапа Кубка Дэвиса в Мадриде.

Встреча продолжалась 1 час 36 минут и завершилась со счётом 4:6, 6:2, 6:4.

Таким образом, Россия одолела Испанию в трёхматчевом противостоянии (2:1) и вышла в плей-офф с первого места в группе A. Испанцы заняли второе место, а Эквадор стал третьем.

В первой игре Рублёв уступил Лопесу — 6:2, 3:6, 4:6, а во второй Даниил Медведев обыграл Пабло Карреньо-Бусту — 6:2, 7:6 (7:3).

Ранее сообщалось, что сборная России по теннису вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса.