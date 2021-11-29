Сборная России по теннису вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса

Сборная России по теннису гарантировала себе попадание в плей-офф Кубка Дэвиса.

Для выхода в плей-офф Андрею Рублёву и Аслану Карацеву нужно было выиграть всего один гейм в парном матче с испанцами Марселем Гранольерсом и Фелисьяно Лопесом. Россияне справились с этой задачей и в любом случае обгонят Сербию по процентному соотношению выигранных и проигранных геймов среди занявших второе место команд в том случае, если всё-таки уступят Испании в противостоянии.

Теперь в случае успеха в парном матче Россия выйдет из группы со первого места и сыграет в плей-офф со Швецией, а при проигрыше займёт вторую позицию и встретится с Казахстаном.

Ранее сообщалось, Медведев обыграл Карреньо-Бусту и сравнял счёт в матче России и Испании на Кубке Дэвиса.