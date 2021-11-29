Медведев обыграл Карреньо-Бусту и сравнял счёт в матче России и Испании на Кубке Дэвиса

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Вторая ракетка мира россиянин Дании Медведев одержал победу над испанцем Пабло Карреньо-Бустой в матче группового этапа Кубка Дэвиса.

Встреча продолжалась 1 час 26 минут и завершилась со счётом 6:2, 7:6 (7:3) в пользу 25-летнего теннисиста. 

Медведев девять раз подал навылет, реализовал пять брейк-пойнтов из десяти, а также допустил четыре двойные ошибки. Его соперник ни разу не сделал эйсов и двойных ошибок, а также трижды взял подачу россиянина. При этом у отечественного спортсмена 76% выигранных мячей на первой подаче и 52% на приёме. Это и стало ключевым показателем.

Таким образом, сборная России сравняла счёт в противостоянии с Испанией (1:1). Напомним, что в первой игре Андрей Рублёв уступил Фелисьяно Лопесу — 6:2, 3:6, 4:6. В решающем же матче Аслан Карацев и Рублёв встретятся в паре против Лопеса и Марселя Гранольерса.

Ранее Рублёв прокомментировал своё поражение от Лопеса на Кубке Дэвиса.

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