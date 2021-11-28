Рублёв: в нужный момент Лопес попал всё и нереально сыграл у сетки

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Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал своё поражение в матче Кубка Дэвиса от испанца Фелисьяно Лопеса (6:2, 3:6, 4:6).
Рублёв: в нужный момент Лопес попал всё и нереально сыграл у сетки
  • AP
  • © Bernat Armangue

«Были шансы вернуться в игру как во втором, так и в третьем сетах. Но когда Феля на кураже и подаёт на брейк-пойнте вторую подачу 190 км/ч и попадает в корт… Сегодня был его день. В нужный момент он попал всё, что мог, сыграл нереально у сетки. Когда человек играет на таком кураже, тут трудно что-то сделать. Усталость никак сегодня не сказалась, поскольку почти не было длинных розыгрышей. Подача — приём, подача — выход к сетке. Не было такого ритма, чтобы устать. На трибуны я не обращал внимания. Это нормально, когда ты играешь в Испании, к тому же Феля из Мадрида. Всё это было ожидаемо, два года назад мы уже играли в Испании с ними. Ничего нового. Так и должно было быть», — заявил Рублёв в интервью OKKO. 

Счёт в противостоянии Россия — Испания стал 0:1.

Ранее Рублёв проиграл Лопесу в матче Кубка Дэвиса.

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