Медведев ответил на вопрос об ужине с Джоковичем за победу на Кубке Дэвиса

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Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос об ужине с сербом Новаком Джоковичем в знак благодарности за победу на Кубке Дэвиса.
Медведев ответил на вопрос об ужине с Джоковичем за победу на Кубке Дэвиса
  • AP

«Думаю, во время турнира мы не будем этого делать. Но в другой день — посмотрим. Забавно, во время матча мы начали получать сообщения от некоторых людей из Сербии, давайте назовём их так. Но не скажу от кого. Они говорили: давайте, парни, мы верим в вас», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Напомним, что благодаря России Сербия смогла выйти в четвертьфинал по дополнительным показателям на Кубке Дэвиса.

Ранее Медведев заявил, что надо было взять всего один гейм, но они выиграли матч.

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