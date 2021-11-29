Медведев ответил на вопрос об ужине с Джоковичем за победу на Кубке Дэвиса

Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос об ужине с сербом Новаком Джоковичем в знак благодарности за победу на Кубке Дэвиса.

«Думаю, во время турнира мы не будем этого делать. Но в другой день — посмотрим. Забавно, во время матча мы начали получать сообщения от некоторых людей из Сербии, давайте назовём их так. Но не скажу от кого. Они говорили: давайте, парни, мы верим в вас», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Напомним, что благодаря России Сербия смогла выйти в четвертьфинал по дополнительным показателям на Кубке Дэвиса.

Ранее Медведев заявил, что надо было взять всего один гейм, но они выиграли матч.