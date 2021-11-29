Медведев: нам надо было взять всего один гейм, но мы выиграли матч

Российский теннисист Даниил Медведев отреагировал на победу сборной России над Испанией в матче группового этапа Кубка Дэвиса в Мадриде.

«Все очень счастливы. Если не ошибаюсь, нам надо было взять всего один гейм, чтобы пройти дальше. Но мы выиграли матч, и это всё, что вам нужно знать о нас. Мы хотим победить, будь то показательный матч, матч, который, возможно, не учитывается, или важный матч», — цитирует Медведева пресс-служба турнира.

Россияне с первого места в группе A пробились в плей-офф турнира и теперь встретятся со сборной Швецией, которая заняла второе место в группе B.

В полуфинале российские теннисисты могут сыграть с победителями пары Германия — Великобритания.

Ранее сообщалось, что Россия сыграет со Швецией в четвертьфинале Кубка Дэвиса.