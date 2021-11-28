Андрей Рублёв стал седьмым теннисистом, которому удалось выиграть 50 матчей в этом сезоне

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Российский теннисист Андрей Рублёв одержал 50 побед в нынешнем сезоне.
Андрей Рублёв стал седьмым теннисистом, которому удалось выиграть 50 матчей в этом сезоне
  • AP

По этому показателю он вошёл в семёрку лучших теннисистов. Даниил Медведев, Александр Зверев, Стефанос Циципас, Каспер Рууд, Новак Джокович и Кэмерон Норри также в сезоне одержали 50 и более побед.

Напомним, что Аслан Карацев и Андрей Рублёв оказались сильнее представителей Эквадора Гонсало Эскобара и Диего Идальго в парном матче группового этапа Кубка Дэвиса. Таким образом, Россия обыграла Эквадор со счётом 3:0.

Ранее сообщалось, что Джокович и Качич проиграли немецким теннисистам на Кубке Дэвиса. 

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