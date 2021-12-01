Медведев: Левандовски заслужил «Золотой мяч»
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«В этом году я видел почти везде из достоверных источников, что, скорее всего, Месси выиграет, но всё-таки интрига была. Я считаю, что Левандовски заслужил, конечно», — сказал Медведев в интервью Okko Sport.
Напомним, что Лионель Месси в седьмой раз выиграл «Золотой мяч», опередив Левандовски на 33 голоса. Польский футболист занял второе место в голосовании. В 2021 году Месси в составе сборной Аргентины выиграл Кубок Америки.
Ранее сообщалось, что Левандовски заранее знал, что «Золотой мяч» выиграет Месси.