Медведев: Левандовски заслужил «Золотой мяч»

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Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски заслужил «Золотой мяч» в 2021 году.
Медведев: Левандовски заслужил «Золотой мяч»
  • AP

«В этом году я видел почти везде из достоверных источников, что, скорее всего, Месси выиграет, но всё-таки интрига была. Я считаю, что Левандовски заслужил, конечно», — сказал Медведев в интервью Okko Sport.

Напомним, что Лионель Месси в седьмой раз выиграл «Золотой мяч», опередив Левандовски на 33 голоса. Польский футболист занял второе место в голосовании. В 2021 году Месси в составе сборной Аргентины выиграл Кубок Америки.

Ранее сообщалось, что Левандовски заранее знал, что «Золотой мяч» выиграет Месси.

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