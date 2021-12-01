Источник: Левандовски заранее знал, что «Золотой мяч» выиграет Месси

Короткая ссылка
Польский форвард «Баварии» Роберт Левандовски знал, что не выиграет «Золотой мяч» в 2021 году.
Источник: Левандовски заранее знал, что «Золотой мяч» выиграет Месси
  • AP

По информации Bild, футболист за три дня до церемонии знал, что приз получит аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси.

Напомним, что аргентинец выиграл свой седьмой «Золотой мяч». Он опередил Левандовски на 33 балла. Поляк стал вторым.

В 2020 году в связи с пандемией организаторы отменили церемонию вручения «Золотого мяча». В тот год Левандовски в составе «Баварии» выиграл Лигу чемпионов УЕФА.

Ранее Боккетти заявил, что переход в «Спартак» — самое важное решение в его жизни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить