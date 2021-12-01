Источник: Левандовски заранее знал, что «Золотой мяч» выиграет Месси

Польский форвард «Баварии» Роберт Левандовски знал, что не выиграет «Золотой мяч» в 2021 году.

По информации Bild, футболист за три дня до церемонии знал, что приз получит аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси.

Напомним, что аргентинец выиграл свой седьмой «Золотой мяч». Он опередил Левандовски на 33 балла. Поляк стал вторым.

В 2020 году в связи с пандемией организаторы отменили церемонию вручения «Золотого мяча». В тот год Левандовски в составе «Баварии» выиграл Лигу чемпионов УЕФА.

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