Боккетти: переход в «Спартак» — самое важное решение в моей жизни

Бывший защитник московского «Спартака» Сальваторе Боккетти рассказал о своём отношении к столичному клубу.

«Переход в «Спартак»? Мне позвонил Валерий Карпин. Я понял, что мне нужно сразу подписывать контракт со «Спартаком». Это решение было принято всей семьёй. Это самое важное решение в моей жизни», — цитирует Боккетти «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что у него было предложение из «Ювентуса», но туринцы хотели арендовать футболиста. Боккетти рассказал также, что для него значит клуб, в котором он провёл восемь лет.

«Видишь в глазах людей любовь к клубу. Ты как будто купаешься в любви. «Спартак» для России и даже для Италии — это клуб с очень большой историей», — добавил футболист.

Напомним, что Боккетти выступал за московскую команду с 2013 по 2019 год. Он провёл за «Спартак» 95 матчей, в которых забил пять мячей.

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