Президент федерации футбола Франции подтвердил интерес к Зидану

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Президент федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ прокомментировал интерес к бывшему главному тренеру мадридского «Реала» Зинедину Зидану.
Президент федерации футбола Франции подтвердил интерес к Зидану
  • AP

«Представим, что Дидье Дешам говорит мне, что уходит или не хочет продолжать работу. Имя Зидана, очевидно, будет одним из вариантов, если он будет свободен», — цитирует цитирует Ле Грэ AFP.

Напомним, что под руководством Зидана «Реал» трижды подряд выиграл Лигу чемпионов, ранее никто более одного раза кряду не побеждал на турнире. Он возглавлял клуб с 2016 по 2018 годы, а затем с 2019 по 2021 годы. В свой последний приход тренер привёл команду к победе в чемпионате Испании.

Ранее Роналду намекнул на то, что Месси незаслуженно выиграл «Золотой мяч».

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