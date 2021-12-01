Президент федерации футбола Франции подтвердил интерес к Зидану

Президент федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ прокомментировал интерес к бывшему главному тренеру мадридского «Реала» Зинедину Зидану.

«Представим, что Дидье Дешам говорит мне, что уходит или не хочет продолжать работу. Имя Зидана, очевидно, будет одним из вариантов, если он будет свободен», — цитирует цитирует Ле Грэ AFP.

Напомним, что под руководством Зидана «Реал» трижды подряд выиграл Лигу чемпионов, ранее никто более одного раза кряду не побеждал на турнире. Он возглавлял клуб с 2016 по 2018 годы, а затем с 2019 по 2021 годы. В свой последний приход тренер привёл команду к победе в чемпионате Испании.

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