Президент федерации футбола Франции подтвердил интерес к Зидану
- AP
«Представим, что Дидье Дешам говорит мне, что уходит или не хочет продолжать работу. Имя Зидана, очевидно, будет одним из вариантов, если он будет свободен», — цитирует цитирует Ле Грэ AFP.
Напомним, что под руководством Зидана «Реал» трижды подряд выиграл Лигу чемпионов, ранее никто более одного раза кряду не побеждал на турнире. Он возглавлял клуб с 2016 по 2018 годы, а затем с 2019 по 2021 годы. В свой последний приход тренер привёл команду к победе в чемпионате Испании.
Ранее Роналду намекнул на то, что Месси незаслуженно выиграл «Золотой мяч».