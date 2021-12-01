Роналду намекнул на то, что Месси незаслуженно выиграл «Золотой мяч»

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду намекнул на то, что аргентинский форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси незаслуженно выиграл «Золотой мяч» в 2021 году.

«Роналду в этом году стал лучшим бомбардиром в истории футбола по количеству официальных голов, стал лучшим бомбардиром в истории всех сборных, стал лучшим бомбардиром и лучшим асситстентом в истории Евро. 43 мяча за год, шесть мячей в пяти играх в этой Лиге чемпионов, все решающие», — написал фан-аккаунт Роналду.

Также были приведены все трофеи, которые футболист выиграл в 2021 году. Он стал лучшим бомбардиром Евро-2020, чемпионата Италии и «Ювентуса». Португалец лаконично ответил: «Факт».

Напомним, что Лионель Месси выиграл свой седьмой «Золотой мяч», опередив Роберта Левандовски на 33 балла. Роналду в голосовании занял шестое место.

Ранее сообщалось, что следствие подозревает «Ювентус» в сокрытии выплат Роналду.