Источник: следствие подозревает «Ювентус» в сокрытии выплат Роналду
- AP
По информации La Gazzetta dello Sport, клуб выплачивал футболисту зарплату во время пандемии, не внося эти суммы в финансовую отчётность.
Отмечается, что следствие изучает детали контракта, сопоставляя их с телефонными разговорами с марта по апрель 2020 года. В этот период футболисты пошли на понижение зарплат из-за сильной вспышки коронавирусной инфекции в Италии.
Напомним, что Роналду выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год. Он провёл за клуб 98 матчей, в которых забил 81 мяч. Летом он перешёл в «Манчестер Юнайтед», за который играл с 2003 по 2009 год.
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