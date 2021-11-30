Источник: следствие подозревает «Ювентус» в сокрытии выплат Роналду

Следственный комитет Италии изучает финансовые детали контракта португальского нападающего Криштиану Роналду с туринским «Ювентусом».

По информации La Gazzetta dello Sport, клуб выплачивал футболисту зарплату во время пандемии, не внося эти суммы в финансовую отчётность.

Отмечается, что следствие изучает детали контракта, сопоставляя их с телефонными разговорами с марта по апрель 2020 года. В этот период футболисты пошли на понижение зарплат из-за сильной вспышки коронавирусной инфекции в Италии.

Напомним, что Роналду выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год. Он провёл за клуб 98 матчей, в которых забил 81 мяч. Летом он перешёл в «Манчестер Юнайтед», за который играл с 2003 по 2009 год.

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