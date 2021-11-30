Кроос: для меня Бензема — лучший по итогам 2021 года

Немецкий полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос рассказал, кто, по его мнению, заслуживает «Золотой мяч» в 2021 году.

«Индивидуальные награды на самом деле не очень меня интересуют, но раз уж они есть, то должны быть справедливыми. На мой взгляд, в этот раз так не было. Для меня Бензема — лучший, если мы оцениваем игрока по итогам года», — сказал Кроос в своём подкасте.

Напомним, что Лионель Месси выиграл свой седьмой «Золотой мяч» по итогам 2021 года. В составе сборной Аргентины он выиграл Кубок Америки.

Ранее РФС сообщил о запуске программы для тренеров-инструкторов.