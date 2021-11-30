РФС сообщил о запуске программы для тренеров-инструкторов

Академия Российского футбольного союза (РФС) открывает приём заявок на обучение по программе повышения квалификации «Инструктор Академии РФС по футболу».

Об этом сообщает официальный сайт РФС. Данная программа рассчитана на футбольных тренеров, обладающих действующей тренерской лицензией не ниже уровня «В-УЕФА». В случае успешного её окончания специалист получит возможность работать инструктором Академии РФС на образовательных программах, а также процедурах подтверждения международных тренерских категорий уровней B и C.

Руководителем программы является Сергей Овчинников. Обучение стартует не раньше февраля 2022 года. С правилами подачи заявки на участие можно ознакомиться на сайте РФС.

Ранее в РФС заявили, что задача по обеспечению безопасности не была выполнена на матче ЦСКА — «Зенит».