РФС сообщил о запуске программы для тренеров-инструкторов
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Об этом сообщает официальный сайт РФС. Данная программа рассчитана на футбольных тренеров, обладающих действующей тренерской лицензией не ниже уровня «В-УЕФА». В случае успешного её окончания специалист получит возможность работать инструктором Академии РФС на образовательных программах, а также процедурах подтверждения международных тренерских категорий уровней B и C.
Руководителем программы является Сергей Овчинников. Обучение стартует не раньше февраля 2022 года. С правилами подачи заявки на участие можно ознакомиться на сайте РФС.
Ранее в РФС заявили, что задача по обеспечению безопасности не была выполнена на матче ЦСКА — «Зенит».