РФС: задача по обеспечению безопасности не была выполнена на матче ЦСКА — «Зенит»

В Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, что одной из важнейших задач организаторов матча является обеспечение безопасности и соблюдение зрителями правил поведения на стадионе. Во время игры ЦСКА — «Зенит» 28 ноября на «ВЭБ Арене» эта задача не была выполнена в полной мере.

Организация обеспечения безопасности и факты использования пиротехники будут рассмотрены на ближайшем заседании контрольно-дисциплинарного комитета (КДК), сообщает пресс-служба РФС.

Результаты проверки, которая сейчас проводится РПЛ, будут рассмотрены комитетом по безопасности и работе с болельщиками РФС, в состав которого входят в том числе представители МВД. Представители ПФК ЦСКА также будут приглашены на заседание.

Напомним, что после матча 28 ноября полиция не выпускала секторы с активными болельщиками команды хозяев из-за устроенного пиротехнического шоу, после чего стала задерживать фанатов на выходе и отправлять в автозаки.

Задержание болельщиков могло быть связано с пиротехническим шоу, которое фанаты ЦСКА устроили в своём секторе в концовке встречи.

Ранее в ГУ МВД сообщили, что ряд граждан доставлен в полицию после матча ЦСКА с «Зенитом» за правонарушения.