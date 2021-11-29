ГУ МВД: ряд граждан доставили в полицию после матча ЦСКА с «Зенитом» за правонарушения

Короткая ссылка
После матча на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве в воскресенье, 28 ноября, в отделы полиции доставили ряд граждан «за различные правонарушения».
ГУ МВД: ряд граждан доставили в полицию после матча ЦСКА с «Зенитом» за правонарушения
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«За различные правонарушения в территориальные отделы МВД доставлен ряд граждан для разбирательства и решения вопроса о привлечении к установленной законом ответственности», — цитирует РИА Новости пресс-службу столичного ГУ МВД.

О каких правонарушениях идёт речь и сколько граждан попали в полицию, не уточняется.

Ранее в московском ЦСКА прокомментировали ситуацию с задержанием болельщиков клуба после матча с петербургским «Зенитом».

Задержание фанатов могло быть связано с пиротехническим шоу, которое болельщики ЦСКА устроили на фанатском секторе в концовке встречи.

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:0 в пользу «Зенита». Забитыми мячами отметились Клаудиньо и Андрей Мостовой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить