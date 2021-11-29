ГУ МВД: ряд граждан доставили в полицию после матча ЦСКА с «Зенитом» за правонарушения

После матча на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве в воскресенье, 28 ноября, в отделы полиции доставили ряд граждан «за различные правонарушения».

«За различные правонарушения в территориальные отделы МВД доставлен ряд граждан для разбирательства и решения вопроса о привлечении к установленной законом ответственности», — цитирует РИА Новости пресс-службу столичного ГУ МВД.

О каких правонарушениях идёт речь и сколько граждан попали в полицию, не уточняется.

Ранее в московском ЦСКА прокомментировали ситуацию с задержанием болельщиков клуба после матча с петербургским «Зенитом».

Задержание фанатов могло быть связано с пиротехническим шоу, которое болельщики ЦСКА устроили на фанатском секторе в концовке встречи.

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:0 в пользу «Зенита». Забитыми мячами отметились Клаудиньо и Андрей Мостовой.