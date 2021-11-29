«Чемпионат»: фанатов ЦСКА начали отпускать из отделения полиции
- РИА Новости
Об этом «Чемпионату» сообщил один из болельщиков армейского клуба.
Напомним, что после матча полиция не выпускала секторы с активными болельщиками команды хозяев из-за устроенного фаер-шоу, после чего стала задерживать фанатов на выходе и отправлять в автозаки.
Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. Забитыми мячами отметились Клаудиньо и Андрей Мостовой.
Ранее Бородюк заявил, что у тренерского штаба сборной России уже есть план.