Бородюк: уверен, у тренерского штаба сборной России уже есть план

Бывший главный тренер сборной России по футболу Александр Бородюк высказался о возможном влиянии Валерия Карпина на подготовительный процесс подопечных в клубах перед стыковыми матчами ЧМ-2022 с Польшей.

«Влиять он не в состоянии, ведь у коллег свои программы и планы. Зато он имеет возможность наблюдать за тем, как кандидаты в сборную работают. Карпин может отправить своих помощников в те страны, где будут зимой готовиться клубы. Все футболисты должны находиться под наблюдением. Но если у тренерского штаба налажено хорошее взаимопонимание с наставниками команд, по отдельным исполнителям можно получать более подробную картину. Такие моменты, как правило, обсуждаются в индивидуальных беседах», — заявил Бородюк в интервью RT.

Он также рассказал, как за три или четыре дня подготовить сборную России к стыковым матчам ЧМ-2022.

«Уверен, у тренерского штаба сборной уже есть план и они найдут точки соприкосновения со специалистами, работающими в РПЛ. Там должны определиться, где лучше провести сбор. Нужно учитывать и погодный фактор, ведь одно дело — играть в марте в Москве, и совершенно другое — в Сочи или Краснодаре. Есть Санкт-Петербург, где на стадионе закрывается крыша. Всё будет зависеть от нюансов, например, от места проведения стыков», — добавил Бородюк.

Ранее Бородюк заявил, что в сборной Польши рисунок зависит не только от Левандовски.