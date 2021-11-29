«Не думаю, что они чем-то лучше»: Бородюк о сборной Польши, роли Левандовски и зимнем перерыве перед стыками

Польшу можно назвать приемлемым вариантом для России в полуфинале стыковых матчей за право попасть на чемпионат мира в Катаре. Об этом в интервью RT заявил экс-тренер национальной команды Александр Бородюк. По его мнению, игра соперника строится не только через Роберта Левандовски, при этом отечественные футболисты не слабее. Специалист также поделился мнением, как зимний перерыв может повлиять на подготовку подопечных Валерия Карпина и рассказал, что будет иметь ключевое значение в предстоящей встрече.

— Как вы оцениваете результаты жеребьёвки стыковых матчей ЧМ-2022 для сборной России?

— Абсолютно нормальный жребий. Во-первых, хочется пожелать нашим парням удачи и попадания на чемпионат мира. А мы все будем болеть и переживать за команду. Во-вторых, важно, чтобы она качественно подготовилась к стыкам, а вокруг не было ненужного хайпа. Перед этими встречами требуется поработать очень качественно, ведь в них решится судьба последних путёвок на первенство планеты. А то наши футболисты обыграли Кипр и Мальту и уже решили, что пробились туда. Если каждый перед игрой в раздевалке поверит в себя, то сборной будет по силам пройти стыки.

— Обсуждая сильные стороны будущего соперника, все единогласно сходятся на роли Роберта Левандовски. Способен ли он в одиночку решить исход противостояния?

— Нет смысла выделять кого-то одного. Футбол — коллективная игра. Левандовски — хороший нападающий, который здорово проявляет себя в «Баварии». В клубе он действительно демонстрирует свой максимум. В сборной же рисунок и схемы зависят не только от одного Роберта, а от целого набора исполнителей, которые защищают её цвета. Не думаю, что они (игроки сборной Польши. — RT) чем-то лучше ребят, выступающих под флагом России. Поэтому, повторюсь, необходимо подготовиться серьёзнейшим образом. Каждый должен понимать: возможно, это самый важный матч в его карьере. Как только у команды появится дух победителя, она встанет на правильный путь.

— Насколько большую роль сыграет фактор своего поля в матчах плей-офф?

— Это очень серьёзное преимущество. Игра в родных стенах должна послужить дополнительной мотивацией для команды Валерия Карпина. Вне всяких сомнений, у нас замечательные болельщики, которые будут гнать сборную вперёд.

— В декабре РПЛ уйдёт на двухмесячный перерыв, в то время как ведущие европейские чемпионаты продолжат свой путь. Данный факт даст полякам какое-то преимущество?

— Считаю, роли это не сыграет. Многое будет зависеть от профессионального отношения к делу самих кандидатов в сборную. Россияне ведь не станут на протяжении этих месяцев просто отдыхать. Их ждёт работа на сборах. Хорошее функциональное и психологическое состояние будет иметь ключевое значение в стыках. Поэтому так важен должный уровень ответственности со стороны игроков.

— Может ли Карпин влиять на подготовительный процесс подопечных в клубах?

— Влиять он не в состоянии, ведь у коллег — свои программы и планы. Зато он имеет возможность наблюдать за тем, как кандидаты в сборную работают. Карпин может отправить своих помощников в те страны, где будут зимой готовиться клубы. Все футболисты должны находиться под наблюдением. Но если у тренерского штаба налажено хорошее взаимопонимание с наставниками команд, по отдельным исполнителям можно получать более подробную картину. Такие моменты, как правило, обсуждаются в индивидуальных беседах.

— «Зенит» возобновит сезон в середине февраля матчами 1/16 Лиги Европы, «Спартак» близок к тому, чтобы присоединиться к коллективу Сергея Семака, да и «Локомотив» не потерял теоретических шансов на продолжение кампании на внешней арене. Практика в матчах на выбывание пойдёт сборникам на руку?

— Без сомнения. Футболисты обретут нужный игровой тонус. Здесь многое будет зависеть от координации тренерского штаба сборной и их коллег в клубах. Пусть даже тур РПЛ перенесут, у команд появится нормальный недельный цикл подготовки и дополнительное время.

— Как подготовить сборную, если некоторые прибудут в её расположение позже на три или четыре дня?

— Уверен, у тренерского штаба сборной уже есть план, и они найдут точки соприкосновения со специалистами, работающими в РПЛ. Там должны определиться, где лучше провести сбор. Нужно учитывать и погодный фактор, ведь одно дело — играть в марте в Москве и совершенно другое — в Сочи или Краснодаре. Есть Санкт-Петербург, где на стадионе закрывается крыша. Всё будет зависеть от нюансов, например, места проведения стыков.

Пока гадать нам с вами нет смысла. План может быть скорректирован по итогам обсуждения с клубами Премьер-лиги, но, уверен, все пойдут навстречу ради того, чтобы сборная России попала на чемпионат мира.

— Вам в качестве тренера уже приходилось принимать участие в подготовке сборной России к стыкам. Какой совет дали бы футболистам и лично Карпину?

— Не собираюсь этого делать. Просто хочется в очередной раз повторить, насколько важно подготовиться к оставшимся встречам серьёзнейшим образом. Когда команда заедет на сбор, сами игроки и члены тренерского штаба обязаны чётко понимать: это наш последний шанс, и нужно приложить максимум усилий для решения задачи. А в СМИ не должно быть лишнего околофутбольного пиара. Сейчас одни будут кричать: «Ой, сборная Польши, там Левандовски». Другие: «Да нам повезло!».

А самое главное, чтобы сами ребята ничего не читали и не слушали. Нужно отбросить всё лишнее и не касающееся непосредственно игры, сосредоточиться исключительно на предстоящем противостоянии. Всегда говорю, что можно взять верх, а можно и уступить, но важно, как ты это сделал. Если команда покажет классный футбол, а парни будут верить в себя, всё получится. Если же выйдут с таким настроем, как в гостевом противостоянии с Хорватией, будет очень непросто. Важна ментальность. В любом случае желаю сборной пробиться на чемпионат мира.