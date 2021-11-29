«Не думаю, что они чем-то лучше»: Бородюк о сборной Польши, роли Левандовски и зимнем перерыве перед стыками
- РИА Новости
- © Алексей Даничев
— Как вы оцениваете результаты жеребьёвки стыковых матчей ЧМ-2022 для сборной России?
— Абсолютно нормальный жребий. Во-первых, хочется пожелать нашим парням удачи и попадания на чемпионат мира. А мы все будем болеть и переживать за команду. Во-вторых, важно, чтобы она качественно подготовилась к стыкам, а вокруг не было ненужного хайпа. Перед этими встречами требуется поработать очень качественно, ведь в них решится судьба последних путёвок на первенство планеты. А то наши футболисты обыграли Кипр и Мальту и уже решили, что пробились туда. Если каждый перед игрой в раздевалке поверит в себя, то сборной будет по силам пройти стыки.
— Обсуждая сильные стороны будущего соперника, все единогласно сходятся на роли Роберта Левандовски. Способен ли он в одиночку решить исход противостояния?
— Нет смысла выделять кого-то одного. Футбол — коллективная игра. Левандовски — хороший нападающий, который здорово проявляет себя в «Баварии». В клубе он действительно демонстрирует свой максимум. В сборной же рисунок и схемы зависят не только от одного Роберта, а от целого набора исполнителей, которые защищают её цвета. Не думаю, что они (игроки сборной Польши. — RT) чем-то лучше ребят, выступающих под флагом России. Поэтому, повторюсь, необходимо подготовиться серьёзнейшим образом. Каждый должен понимать: возможно, это самый важный матч в его карьере. Как только у команды появится дух победителя, она встанет на правильный путь.
— Насколько большую роль сыграет фактор своего поля в матчах плей-офф?
— Это очень серьёзное преимущество. Игра в родных стенах должна послужить дополнительной мотивацией для команды Валерия Карпина. Вне всяких сомнений, у нас замечательные болельщики, которые будут гнать сборную вперёд.
— В декабре РПЛ уйдёт на двухмесячный перерыв, в то время как ведущие европейские чемпионаты продолжат свой путь. Данный факт даст полякам какое-то преимущество?
— Считаю, роли это не сыграет. Многое будет зависеть от профессионального отношения к делу самих кандидатов в сборную. Россияне ведь не станут на протяжении этих месяцев просто отдыхать. Их ждёт работа на сборах. Хорошее функциональное и психологическое состояние будет иметь ключевое значение в стыках. Поэтому так важен должный уровень ответственности со стороны игроков.
— Может ли Карпин влиять на подготовительный процесс подопечных в клубах?
— Влиять он не в состоянии, ведь у коллег — свои программы и планы. Зато он имеет возможность наблюдать за тем, как кандидаты в сборную работают. Карпин может отправить своих помощников в те страны, где будут зимой готовиться клубы. Все футболисты должны находиться под наблюдением. Но если у тренерского штаба налажено хорошее взаимопонимание с наставниками команд, по отдельным исполнителям можно получать более подробную картину. Такие моменты, как правило, обсуждаются в индивидуальных беседах.
— «Зенит» возобновит сезон в середине февраля матчами 1/16 Лиги Европы, «Спартак» близок к тому, чтобы присоединиться к коллективу Сергея Семака, да и «Локомотив» не потерял теоретических шансов на продолжение кампании на внешней арене. Практика в матчах на выбывание пойдёт сборникам на руку?
— Без сомнения. Футболисты обретут нужный игровой тонус. Здесь многое будет зависеть от координации тренерского штаба сборной и их коллег в клубах. Пусть даже тур РПЛ перенесут, у команд появится нормальный недельный цикл подготовки и дополнительное время.
— Как подготовить сборную, если некоторые прибудут в её расположение позже на три или четыре дня?
— Уверен, у тренерского штаба сборной уже есть план, и они найдут точки соприкосновения со специалистами, работающими в РПЛ. Там должны определиться, где лучше провести сбор. Нужно учитывать и погодный фактор, ведь одно дело — играть в марте в Москве и совершенно другое — в Сочи или Краснодаре. Есть Санкт-Петербург, где на стадионе закрывается крыша. Всё будет зависеть от нюансов, например, места проведения стыков.
Пока гадать нам с вами нет смысла. План может быть скорректирован по итогам обсуждения с клубами Премьер-лиги, но, уверен, все пойдут навстречу ради того, чтобы сборная России попала на чемпионат мира.
— Вам в качестве тренера уже приходилось принимать участие в подготовке сборной России к стыкам. Какой совет дали бы футболистам и лично Карпину?
— Не собираюсь этого делать. Просто хочется в очередной раз повторить, насколько важно подготовиться к оставшимся встречам серьёзнейшим образом. Когда команда заедет на сбор, сами игроки и члены тренерского штаба обязаны чётко понимать: это наш последний шанс, и нужно приложить максимум усилий для решения задачи. А в СМИ не должно быть лишнего околофутбольного пиара. Сейчас одни будут кричать: «Ой, сборная Польши, там Левандовски». Другие: «Да нам повезло!».
А самое главное, чтобы сами ребята ничего не читали и не слушали. Нужно отбросить всё лишнее и не касающееся непосредственно игры, сосредоточиться исключительно на предстоящем противостоянии. Всегда говорю, что можно взять верх, а можно и уступить, но важно, как ты это сделал. Если команда покажет классный футбол, а парни будут верить в себя, всё получится. Если же выйдут с таким настроем, как в гостевом противостоянии с Хорватией, будет очень непросто. Важна ментальность. В любом случае желаю сборной пробиться на чемпионат мира.
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