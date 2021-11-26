Карпин считает, что у Польши много игроков высокого класса помимо Левандовски
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«Сдерживать надо будет не одного игрока, а сборную Польши — то же самое было и с Хорватией. Там достаточно игроков высокого уровня помимо Левандовски, которые могут нам доставить неприятности», — сказал Карпин после жеребьёвки.
В первом раунде Россия на своём поле сыграет 24 марта с Польшей, а в случае победы российская команда спустя пять дней встретится дома либо со Швецией, либо с Чехией.
Ранее Карпин заявил: он считает, что жребий, по которому национальной сборной выпало играть с Польшей, нельзя назвать удачным для России.