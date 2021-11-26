Карпин считает, что у Польши много игроков высокого класса помимо Левандовски

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на вопрос, как национальная команда будет сдерживать звёздного форварда Польши Роберта Левандовски.

«Сдерживать надо будет не одного игрока, а сборную Польши — то же самое было и с Хорватией. Там достаточно игроков высокого уровня помимо Левандовски, которые могут нам доставить неприятности», — сказал Карпин после жеребьёвки.

В первом раунде Россия на своём поле сыграет 24 марта с Польшей, а в случае победы российская команда спустя пять дней встретится дома либо со Швецией, либо с Чехией.

Ранее Карпин заявил: он считает, что жребий, по которому национальной сборной выпало играть с Польшей, нельзя назвать удачным для России.