Карпин: не считаю Польшу великолепным жребием для сборной России

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал итоги жеребьёвки стыковых матчей к чемпионату мира 2022 года.
Карпин: не считаю Польшу великолепным жребием для сборной России
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«Сразу могу сказать по поводу относительно простого жребия. Не считаю Польшу великолепным жребием. Не самый плохой, но и не самый хороший. Уровень Польши сопоставим с уровнем Хорватии по классу футболистов и игре. Поэтому говорить, что это хороший жребий — не стоит. Это раз», — сказал Карпин после жеребьёвки.

Он отметил, что можно менять руководство в российском футболе и тренера сборной, но невозможно за такое время поменять отечественных игроков, поэтому надо работать с тем составом, что есть. Кроме того, специалист призвал не воспринимать игру с Польшей как реванш за поражение от Хорватии.

«Игру эту надо воспринимать не как реванш, а как шанс попасть в Катар. Но давайте посмотрим, в каком состоянии будем мы. И в Польше наверняка пройдут изменения. Будем спокойно готовиться и ждать соперника», — добавил Карпин.

В первом раунде Россия на своём поле сыграет 24 марта с Польшей, а спустя пять дней в случае победы отечественная команда встретится дома либо со Швецией, либо с Чехией. 

Ранее сообщалось, что сборная России рассматривает «Лужники» и южные стадионы для проведения стыков.

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