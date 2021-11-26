Сборная России рассматривает «Лужники» и южные стадионы для проведения стыков

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, где национальная команда планирует провести стыковые матчи за выход на чемпионат мира 2022 года.
Сборная России рассматривает «Лужники» и южные стадионы для проведения стыков
  • ©Максим Блинов / РИА Новости

«Конкретики пока нет. Хотелось бы сыграть в «Лужниках». Думаем про это, будет ли возможность. Но в наши ковидные времена не знаю, в каком регионе и как это будет. Рассматриваем и южные стадионы, где и болельщикам будет удобнее. Может быть, Краснодар или Ростов-на-Дону», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

В первом раунде Россия на своём поле сыграет 24 марта с Польшей, а спустя пять дней в случае победы отечественная команда встретится либо со Швецией, либо с Чехией. 

Ранее сообщалось, что сборная России проведёт финал стыков дома в случае победы в полуфинале.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить