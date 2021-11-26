Сборная России рассматривает «Лужники» и южные стадионы для проведения стыков

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, где национальная команда планирует провести стыковые матчи за выход на чемпионат мира 2022 года.

«Конкретики пока нет. Хотелось бы сыграть в «Лужниках». Думаем про это, будет ли возможность. Но в наши ковидные времена не знаю, в каком регионе и как это будет. Рассматриваем и южные стадионы, где и болельщикам будет удобнее. Может быть, Краснодар или Ростов-на-Дону», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

В первом раунде Россия на своём поле сыграет 24 марта с Польшей, а спустя пять дней в случае победы отечественная команда встретится либо со Швецией, либо с Чехией.

Ранее сообщалось, что сборная России проведёт финал стыков дома в случае победы в полуфинале.