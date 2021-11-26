Сборная России проведёт финал стыков дома в случае победы в полуфинале

Стало известно, где сыграет сборная России по футболу в финале стыковых матчей за выход на чемпионат мира в случае победы в первом раунде.

Согласно результатам жеребьёвки, россияне проведут второй матч на своём поле 29 марта, если у них получится выиграть первый.

В первом раунде Россия встретится 24 марта также на своём поле с Польшей.

Подопечные Валерия Карпина заняли в своей группе второе место по итогам группового этапа в отборе ЧМ-2022, уступив первую позицию Хорватии. Это позволило национальной команде пробиться в стыки и оказаться в числе сеяных. При этом Россия впервые сыграет в стыковых матчах в формате плей-офф.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 1 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ранее стали известны потенциальные соперники России в финале плей-офф отбора на ЧМ.