Черчесов готов встретиться с Карпиным и обсудить подготовку к сборной Польши
«Если будет предложение встретиться и обсудить подготовку к Польше, то я готов. Наш тренерский штаб без проблем пообщается и поделится своими наблюдениями. Мы же помогаем сборной, а не конкретному тренеру — кто бы он ни был», — цитирует Черчесова «Чемпионат».
Карпин летом сменил Черчесова на посту тренера сборной России после вылета национальной команды с Евро-2020.
В первом раунде Россия на своём поле сыграет 24 марта с Польшей, а в случае победы отечественная команда спустя пять дней встретится дома либо со Швецией, либо с Чехией.
Ранее наставник сборной Польши заявил, что смена тренера сделала российскую команду лучше