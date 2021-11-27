Черчесов готов встретиться с Карпиным и обсудить подготовку к сборной Польши

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что готов встретиться с нынешним наставником национальной команды Валерием Карпиным и обсудить подготовку матче с Польшей в стыковых матчах ЧМ-2022.

«Если будет предложение встретиться и обсудить подготовку к Польше, то я готов. Наш тренерский штаб без проблем пообщается и поделится своими наблюдениями. Мы же помогаем сборной, а не конкретному тренеру — кто бы он ни был», — цитирует Черчесова «Чемпионат».

Карпин летом сменил Черчесова на посту тренера сборной России после вылета национальной команды с Евро-2020.

В первом раунде Россия на своём поле сыграет 24 марта с Польшей, а в случае победы отечественная команда спустя пять дней встретится дома либо со Швецией, либо с Чехией.

Ранее наставник сборной Польши заявил, что смена тренера сделала российскую команду лучше

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