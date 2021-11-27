Наставник сборной Польши: смена тренера сделала российскую команду лучше

Короткая ссылка
Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза оценил команду России после жеребьёвки стыковых матчей чемпионата мира 2022 года.

«У России сменился главный тренер, и это сделало сборную лучше. У них есть хорошие игроки, но и в нашей команде тоже есть такие футболисты. У нас есть время, чтобы лучше понять наших соперников и принять оптимальные решения», — цитирует Соузу Polsat Sport

В первом раунде Россия на своём поле сыграет 24 марта с Польшей, а в случае победы отечественная команда спустя пять дней встретится дома либо со Швецией, либо с Чехией.

Ранее Соуза выразил уверенность, что Левандовски выполнит свою роль в матче с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить