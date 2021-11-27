Наставник сборной Польши: смена тренера сделала российскую команду лучше

Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза оценил команду России после жеребьёвки стыковых матчей чемпионата мира 2022 года.

«У России сменился главный тренер, и это сделало сборную лучше. У них есть хорошие игроки, но и в нашей команде тоже есть такие футболисты. У нас есть время, чтобы лучше понять наших соперников и принять оптимальные решения», — цитирует Соузу Polsat Sport.

В первом раунде Россия на своём поле сыграет 24 марта с Польшей, а в случае победы отечественная команда спустя пять дней встретится дома либо со Швецией, либо с Чехией.

Ранее Соуза выразил уверенность, что Левандовски выполнит свою роль в матче с Россией.