Тренер сборной Польши: Левандовски выполнит свою роль в матче с Россией

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Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза поделился ожиданиями от полуфинального стыкового матча за выход на чемпионат мира 2022 года с Россией.

«На нынешнем этапе каждая сборная имеет равные шансы на попадание в Катар. Наша сетка выглядит крайне однородно. Будем надеяться, что наши лучшие футболисты во время стыковых матчей будут в хорошей форме», — цитирует Соузу Polsat Sport

По его словам, многое будет зависеть от участия игроков в еврокубках, а также от формы футболистов. При этом специалист верит в успех своей команды в любом случае.

«В наших рядах выступает лучший футболист мира. Левандовски всегда делает разницу. В игре с Россией он выполнит свою роль. Роберт Левандовски — особенный», — добавил Соуза.

В первом раунде Россия на своём поле сыграет 24 марта с Польшей, а в случае победы отечественная команда спустя пять дней встретится дома либо со Швецией, либо с Чехией.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин допустил, что может обратиться к экс-наставнику национальной команды Станиславу Черчесову за советом перед матчем с Польшей.

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