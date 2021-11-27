Карпин допустил, что может обратиться к Черчесову за советом перед матчей с Польшей

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на вопрос, может ли он обратиться к бывшему наставнику национальной команды Станиславу Черчесову за советом перед стыковым матчем с Польшей за выход на чемпионат мира.

«Возможно, почему нет? Как вариант. Ни внутреннего, ни внешнего запрета нет. Бодрит ли возможная встреча с Черчесовым, который может возглавить поляков? Меня бодрит сама сборная Польши. О чём буду разговаривать с Черчесовым? Не знаю, посмотрим», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

В первом раунде Россия на своём поле сыграет 24 марта с Польшей, а в случае победы российская команда спустя пять дней встретится дома либо со Швецией, либо с Чехией.

Ранее полузащитник сборной России по футболу и «Динамо» Даниил Фомин выразил мнение, что в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022 нет фаворитов.