Фомин считает, что в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022 нет фаворитов

Короткая ссылка
Полузащитник сборной России по футболу и «Динамо» Даниил Фомин прокомментировал результаты жеребьёвки стыковых матчей за выход на чемпионат мира 2022 года.

«Соперники интересные — фаворитов нет. Я не играл ни с Польшей, ни с Чехией, ни со Швецией. Пока, разумеется, мысли о Польше: хочу завтра пообщаться с Себастьяном Шиманьски (партнёр по «Динамо» и игрок польской сборной — RT.) на эту тему. Теперь до марта у нас с ним шутки и подколы обеспечены», — приводит слова Фомина пресс-служба сборной России. 

В первом раунде Россия на своём поле сыграет 24 марта с Польшей, а в случае победы российская команда спустя пять дней встретится дома либо со Швецией, либо с Чехией.

Ранее бывший тренер сборной России Станислав Черчесов оценил результат жеребьёвки стыковых матчей для сборной России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить