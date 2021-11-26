Фомин считает, что в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022 нет фаворитов

Полузащитник сборной России по футболу и «Динамо» Даниил Фомин прокомментировал результаты жеребьёвки стыковых матчей за выход на чемпионат мира 2022 года.

«Соперники интересные — фаворитов нет. Я не играл ни с Польшей, ни с Чехией, ни со Швецией. Пока, разумеется, мысли о Польше: хочу завтра пообщаться с Себастьяном Шиманьски (партнёр по «Динамо» и игрок польской сборной — RT.) на эту тему. Теперь до марта у нас с ним шутки и подколы обеспечены», — приводит слова Фомина пресс-служба сборной России.

В первом раунде Россия на своём поле сыграет 24 марта с Польшей, а в случае победы российская команда спустя пять дней встретится дома либо со Швецией, либо с Чехией.

Ранее бывший тренер сборной России Станислав Черчесов оценил результат жеребьёвки стыковых матчей для сборной России.