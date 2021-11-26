Черчесов оценил результат жеребьёвки стыковых матчей для сборной России
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«Интересный жребий. Поляков знаем, дальше Швеция или Чехия — они качественно сыграли на Евро. Видел и последний матч шведов с испанцами. Но первый барьер — Польша. Есть Левандовски, Крыховяк — всё понятно. Играем через четыре месяца, ситуация может поменяться во всех командах. Опыт подсказывает, что ничего ещё не известно», — цитирует Черчесова «Чемпионат».
По его мнению, большим плюсом является домашняя игра с поляками. Он также отметил, что последний матч с этой командой перед Евро-2020 не даёт полного представления об их форме.
В первом раунде Россия на своём поле 24 марта сыграет с Польшей, а в случае победы российская команда спустя пять дней встретится дома либо со Швецией, либо с Чехией.
Ранее полузащитник «Спартака» и сборной России по футболу Зелимхан Бакаев выразил уверенность, что при своих болельщиках национальная команда точно будет играть сильнее.