Черчесов оценил результат жеребьёвки стыковых матчей для сборной России

Бывший тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал результаты жеребьёвки стыковых матчей за выход на чемпионат мира 2022 года.

«Интересный жребий. Поляков знаем, дальше Швеция или Чехия — они качественно сыграли на Евро. Видел и последний матч шведов с испанцами. Но первый барьер — Польша. Есть Левандовски, Крыховяк — всё понятно. Играем через четыре месяца, ситуация может поменяться во всех командах. Опыт подсказывает, что ничего ещё не известно», — цитирует Черчесова «Чемпионат».

По его мнению, большим плюсом является домашняя игра с поляками. Он также отметил, что последний матч с этой командой перед Евро-2020 не даёт полного представления об их форме.

В первом раунде Россия на своём поле 24 марта сыграет с Польшей, а в случае победы российская команда спустя пять дней встретится дома либо со Швецией, либо с Чехией.

Ранее полузащитник «Спартака» и сборной России по футболу Зелимхан Бакаев выразил уверенность, что при своих болельщиках национальная команда точно будет играть сильнее.