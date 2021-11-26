Бакаев: при своих болельщиках сборная России точно будет играть сильнее
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«Оппоненты крепкие, в составе каждой сборной много классных футболистов. Будет очень непросто, но очень интересно. Очень ровная четвёрка, кто будет лучше готов, тот и попадёт на ЧМ. Два матча дома — огромнейший плюс. При своих болельщиках мы точно будем играть сильнее», — приводит слова Бакаева пресс-служба сборной России.
В первом раунде Россия на своём поле сыграет 24 марта с Польшей, а в случае победы российская команда спустя пять дней встретится дома либо со Швецией, либо с Чехией.
Ранее голкипер «Краснодара» и сборной России по футболу Матвей Сафонов назвал Польшу особенным для него соперником.