Бакаев: при своих болельщиках сборная России точно будет играть сильнее

Полузащитник «Спартака» и сборной России по футболу Зелимхан Бакаев прокомментировал результаты жеребьёвки стыковых матчей за выход на чемпионат мира 2022 года.

«Оппоненты крепкие, в составе каждой сборной много классных футболистов. Будет очень непросто, но очень интересно. Очень ровная четвёрка, кто будет лучше готов, тот и попадёт на ЧМ. Два матча дома — огромнейший плюс. При своих болельщиках мы точно будем играть сильнее», — приводит слова Бакаева пресс-служба сборной России.

В первом раунде Россия на своём поле сыграет 24 марта с Польшей, а в случае победы российская команда спустя пять дней встретится дома либо со Швецией, либо с Чехией.

Ранее голкипер «Краснодара» и сборной России по футболу Матвей Сафонов назвал Польшу особенным для него соперником.