Сафонов назвал Польшу особенным для него соперником

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Голкипер «Краснодара» и сборной России по футболу Матвей Сафонов прокомментировал результаты жеребьёвки стыковых матчей за выход на чемпионат мира 2022 года.
Сафонов назвал Польшу особенным для него соперником
  • РИА Новости

«Фаворита нет, в играх на вылет возможно всё. Путь из двух матчей будет очень тяжёлым, но мы можем его пройти. Мы дважды играем дома — это очень важно. Польша — особенный для меня соперник, в матче с ними я дебютировал в сборной. Уже успели переглянуться с Крыховяком после того, как узнали соперников», — приводит слова Сафонова пресс-служба сборной России. 

В первом раунде Россия на своём поле сыграет 24 марта с Польшей, а в случае победы российская команда спустя пять дней встретится дома либо со Швецией, либо с Чехией.

Ранее полузащитник сборной России Денис Черышев признался, что рад двум возможным домашним матчам в стыках.

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