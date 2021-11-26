Сафонов назвал Польшу особенным для него соперником
- РИА Новости
«Фаворита нет, в играх на вылет возможно всё. Путь из двух матчей будет очень тяжёлым, но мы можем его пройти. Мы дважды играем дома — это очень важно. Польша — особенный для меня соперник, в матче с ними я дебютировал в сборной. Уже успели переглянуться с Крыховяком после того, как узнали соперников», — приводит слова Сафонова пресс-служба сборной России.
В первом раунде Россия на своём поле сыграет 24 марта с Польшей, а в случае победы российская команда спустя пять дней встретится дома либо со Швецией, либо с Чехией.
Ранее полузащитник сборной России Денис Черышев признался, что рад двум возможным домашним матчам в стыках.