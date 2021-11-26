Черышев: рад, что сборная России может провести два матча дома в стыках

Полузащитник сборной России по футболу и испанской «Валенсии» Денис Черышев прокомментировал результаты жеребьёвки стыковых матчей за выход на чемпионат мира 2022 года.

«Соперники тяжёлые. С Польшей мы встречались перед Евро, сыграли вничью, но там не было в составе Левандовски. Рад, что играем дома оба матча. Часто вспоминаю атмосферу ЧМ-2018, именно болельщики помогли нам тогда добиться высокого результата», — приводит слова Черышева пресс-служба сборной России.

В первом раунде Россия на своём поле сыграет 24 марта с Польшей, а в случае победы российская команда спустя пять дней встретится дома либо со Швецией, либо с Чехией.

Ранее главный тренер национальной команды Валерий Карпин высказался о возможных премиальных для сборной за выход на ЧМ-2022.