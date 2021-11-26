Карпин высказался о возможных премиальных для сборной за выход на ЧМ-2022

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о возможных премиальных для игроков и тренерского штаба в случае возможного выхода на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

«Если какой-то меценат захочет, я не буду против. По поводу премиальных от РФС всё обговорено. Но деньги не являются мотивацией в данном вопросе. Мы с вами лично сейчас даже за миллиард, как бы ни хотели, не сможем обыграть сборную Польши. Футбол — это спорт. И здесь от денег ничего не зависит», — сказал Карпин после жеребьёвки стыков.

В первом раунде Россия на своём поле сыграет 24 марта с Польшей, а в случае победы российская команда спустя пять дней встретится дома либо со Швецией, либо с Чехией.

Карпин назвал большим плюсом проведение матчей дома в стыках к ЧМ-2022.