Карпин о стыковых матчах ЧМ-2022: играть дома — большой плюс
- РИА Новости
«Играть дома — большой плюс. Лишнее давление вряд ли будет, а поддержка зрителей, если не введут ограничения из-за коронавируса, только поможет. Всегда хорошо играть в родных стенах. Что касается формата стыков, тут нечего обсуждать. Он такой, какой есть», — сказал специалист после жеребьёвки.
В полуфинале стыковых матчей за право поехать на чемпионат мира — 2022 сборная России 24 марта сыграет с Польшей. В случае победы отечественная команда 29 марта померится силами с победителем противостояния Швеция — Чехия.
Ранее Карпин назвал места, где Россия может провести сбор перед стыковыми матчами ЧМ-2022.