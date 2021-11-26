Карпин назвал места, где Россия может провести сбор перед стыковыми матчами ЧМ-2022

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, где национальная команда может провести сбор перед стыковыми матчами за право поехать на чемпионат мира — 2022.
Карпин назвал места, где Россия может провести сбор перед стыковыми матчами ЧМ-2022

    «Рассматриваются либо юг России, либо Турция. Погода в Турции в марте будет хорошая, инфраструктура готовая, поля уже «отойдут». В ближайшее время начальник команды вылетит туда и оценит базы и условия», — сказал специалист после жеребьёвки.

    Также Карпин подчеркнул, что хотел бы провести сборы и в январе — феврале. По словам тренера, эту тему ещё предстоит обсудить.

    В полуфинале стыковых матчей за право поехать на чемпионат мира — 2022 сборная России 24 марта сыграет с Польшей. В случае победы отечественная команда 29 марта померится силами с победителем противостояния Швеция — Чехия.

    Ранее Карпин рассказал о лидерах в сборной России по футболу.

    Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
    Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
    Новости smi2.ru
    Загрузка...
    Сегодня в СМИ
    Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
    • Лента новостей
    • Картина дня
    Все новости
    Загрузка...
    18+

    © Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

    Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

    Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

    Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

    Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

    Данный сайт использует файлы cookies

    Подтвердить