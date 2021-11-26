Карпин назвал места, где Россия может провести сбор перед стыковыми матчами ЧМ-2022
«Рассматриваются либо юг России, либо Турция. Погода в Турции в марте будет хорошая, инфраструктура готовая, поля уже «отойдут». В ближайшее время начальник команды вылетит туда и оценит базы и условия», — сказал специалист после жеребьёвки.
Также Карпин подчеркнул, что хотел бы провести сборы и в январе — феврале. По словам тренера, эту тему ещё предстоит обсудить.
В полуфинале стыковых матчей за право поехать на чемпионат мира — 2022 сборная России 24 марта сыграет с Польшей. В случае победы отечественная команда 29 марта померится силами с победителем противостояния Швеция — Чехия.
Ранее Карпин рассказал о лидерах в сборной России по футболу.