Карпин рассказал о лидерах в сборной России по футболу

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о лидерах в своей команде.

«Я не считаю, что должен быть один лидер в каждой линии. Все 11 футболистов должны вести себя как лидеры. Нужно менять менталитет. Придумал ли я, как это сделать? Скажу после Польши. Сейчас могу придумать всё что угодно. А что сработает, пока не совсем понятно», — сказал специалист после жеребьёвки.

В полуфинале стыковых матчей за право поехать на чемпионат мира — 2022 сборная России 24 марта сыграет с Польшей. В случае победы отечественная команда 29-го померится силами с победителем противостояния Швеция — Чехия.

Ранее Карпин заявил, что в сборной изучат Швецию и Чехию ещё до начала сборов.