Карпин заявил, что в сборной изучат Швецию и Чехию ещё до начала сборов

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил, будет ли команда готовиться к потенциальным соперникам по финалу стыковых матчей за выход на чемпионат мира.

«Да, конечно. После первого стыка ко второму времени готовиться нет, поэтому всё будет изучено до сборов — и шведы, и чехи. Думать о них не будем. Но у нас есть аналитики, которые подготовят всю необходимую информацию», — сказал Карпин после жеребьёвки стыковых матчей ЧМ-2022.

В первом раунде Россия на своём поле сыграет 24 марта с Польшей, а в случае победы российская команда спустя пять дней встретится дома либо со Швецией, либо с Чехией.

Ранее сообщалось, что Россия определится с местом проведения матча с Польшей до 9 декабря.