Россия сыграет с Польшей в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2022

Сборная России по футболу узнала своего соперника по первому раунду стыковых матчей за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Жеребьёвка состоялась в Цюрихе.

По её итогам россияне сыграют в полуфинале плей-офф с Польшей. Эта встреча состоится 24 марта следующего года и станет домашней для отечественной команды.

Подопечные Валерия Карпина заняли в своей группе второе место по итогам группового этапа в отборе ЧМ-2022, уступив первую позицию Хорватии. Это позволило национальной команде пробиться в стыки и оказаться в числе сеяных. При этом Россия впервые сыграет в стыковых матчах в формате плей-офф.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 1 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ранее бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов объяснил, в чём сложность формата плей-офф в стыковых матчах.