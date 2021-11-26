Билялетдинов объяснил, в чём сложность формата плей-офф в стыковых матчах

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов поделился мнением, насколько новый формат стыковых матчей при отборе на чемпионат мира может быть выгоден для национальной команды.

«На первый взгляд, у слабой команды больше шансов выиграть одну встречу, нежели выйти победителем из двухматчевого противостояния с фаворитом. Но один матч, наоборот, не даёт права на ошибку. И стоит более ответственно подходить к созданию и реализации своих моментов и игре в обороне. В решающей встрече тоже не стоит рассчитывать, что можно дотерпеть и выйти по пенальти, так как психологическое давление будет слишком высоким, а в такой ситуации весьма непросто отсидеться в защите и не пропустить», — сказал Билялетдинов RT.

Ранее экс-полузащитник национальной команды Андрей Канчельскис заявил, что только результат определит, насколько новый формат стыков удобен сборной России.