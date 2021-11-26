Канчельскис: результат определит, насколько новый формат стыков удобен сборной России

Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис ответил на вопрос, насколько удобным может быть для национальной команды новый формат стыковых матчей при отборе на чемпионат мира 2022 года.

«Результат и определит, насколько система плей-офф удобна нам. Возможно, кому-то нравится подобный формат, но никто пока не участвовал в стыках по такой системе. Что касается игры на своём поле в первом раунде, то сложно сказать, насколько это позволит оставить запас энергии на второй матч. Мы уже сэкономили силы с Кипром, а потом потерпели поражение от Хорватии по всем статьям. Надо выходить и выкладываться на 200%, как на последний бой», — сказал Канчельскис RT.

Ранее экс-тренер «Динамо» Андрей Кобелев заявил, что формат плей-офф в стыках не выгоден для сборных, занявших вторые места в отборе.