Канчельскис: результат определит, насколько новый формат стыков удобен сборной России
- РИА Новости
«Результат и определит, насколько система плей-офф удобна нам. Возможно, кому-то нравится подобный формат, но никто пока не участвовал в стыках по такой системе. Что касается игры на своём поле в первом раунде, то сложно сказать, насколько это позволит оставить запас энергии на второй матч. Мы уже сэкономили силы с Кипром, а потом потерпели поражение от Хорватии по всем статьям. Надо выходить и выкладываться на 200%, как на последний бой», — сказал Канчельскис RT.
Ранее экс-тренер «Динамо» Андрей Кобелев заявил, что формат плей-офф в стыках не выгоден для сборных, занявших вторые места в отборе.