Канчельскис: результат определит, насколько новый формат стыков удобен сборной России

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Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис ответил на вопрос, насколько удобным может быть для национальной команды новый формат стыковых матчей при отборе на чемпионат мира 2022 года.
Канчельскис: результат определит, насколько новый формат стыков удобен сборной России
  • РИА Новости

«Результат и определит, насколько система плей-офф удобна нам. Возможно, кому-то нравится подобный формат, но никто пока не участвовал в стыках по такой системе. Что касается игры на своём поле в первом раунде, то сложно сказать, насколько это позволит оставить запас энергии на второй матч. Мы уже сэкономили силы с Кипром, а потом потерпели поражение от Хорватии по всем статьям. Надо выходить и выкладываться на 200%, как на последний бой», — сказал Канчельскис RT.

Ранее экс-тренер «Динамо» Андрей Кобелев заявил, что формат плей-офф в стыках не выгоден для сборных, занявших вторые места в отборе.

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