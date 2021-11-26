Кобелев: формат плей-офф в стыках невыгоден для сборных, занявших вторые места в отборе

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Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением, насколько новый формат стыковых матчей при отборе на чемпионат мира может быть выгоден для сборной России.
Кобелев: формат плей-офф в стыках невыгоден для сборных, занявших вторые места в отборе
  • РИА Новости

«Он в целом невыгоден для сборных, занявших вторые места в группах. Играть с разными командами в течение короткого промежутка времени не очень легко кому угодно. Плей-офф на вылет подразумевает, что возможности ошибаться теперь нет и всё будет решаться здесь и сейчас. Теперь нужно одолеть двух оппонентов, но второго узнаёшь за четыре-пять дней до встречи», — сказал Кобелев RT.

По его мнению, по этой причине необходимо тщательно изучать всех участников плей-офф, то есть проводить дополнительную работу.

«При этом понятно, почему такой формат сделан: всё направлено на зрелищность, бизнес и чтобы каждый коллектив стремился к выходу с первого места в квалификации. Чем больше игр — тем больше зарабатывают УЕФА и ФИФА», — добавил специалист.

Ранее экс-футболист сборной России Александр Самедов сравнил прошлый и нынешний формат стыковых матчей.

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